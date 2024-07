Fim-de-semana na TV: Folhas Caídas, A Zona de Interesse, Faye e a final do Euro

CINEMA

Pompeia

Cinemundo, sábado, 20h40

Pompeia, 79 d.C.. Apesar de ter nascido livre, Milo é hoje um escravo que entretanto se tornou um dos mais famosos gladiadores da cidade. Apaixonado por Cassia, a jovem filha do regente da cidade, só pensa em libertar-se para a poupar a um casamento indesejado. Quando o Vesúvio entra em erupção, vê-se numa luta contra o tempo para salvar a amada da fúria dos homens e do vulcão.

Com produção e realização de Paul W. S. Anderson, um filme-catástrofe com Kit Harington, Emily Browning, Carrie-Anne Moss, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Jessica Lucas, Jared Harris e Kiefer Sutherland.

Folhas Caídas

TVCine Edition, sábado, 22h

Ansa e Holappa (Alma Pöysti e Jussi Vatanen, respectivamente) são duas pessoas solitárias que, certa noite, se conhecem em Helsínquia (Finlândia). Apesar da timidez de ambos, surge entre eles uma química tão forte que decidem combinar um próximo encontro. Mas as coisas complicam-se quando, devido a uma série de equívocos, perdem o rasto um ao outro.

Prémio do Júri no Festival de Cannes e considerado o melhor filme de 2023 pela revista Time e pela Federação Internacional de Críticos de Cinema, este drama tem assinatura do aclamado realizador finlandês Aki Kaurismäki e completa a tetralogia sobre o proletariado que iniciou com Sombras no Paraíso (1986) e prosseguiu com Ariel (1988) e A Rapariga da Fábrica de Fósforos (1990).

O Inquieto

RTP2, sábado, 1h03

Encadeando histórias que vão das manifestações de rua ao silêncio dos estaleiros de Viana do Castelo, passando pelo desespero de um desempregado, pelas manobras do político euro(s)centrado, pelos incêndios de Verão ou mesmo pelo tradicional banho de Ano Novo, é traçado um retrato do Portugal real – mesmo que essa realidade tome por vezes uma aparência absurda e fantasiosa – que pulsa sob o jugo da austeridade.

Realizado por Miguel Gomes, em 2015, O Inquieto é o primeiro tomo de uma trilogia que se completa com O Desolado e O Encantado. A colecção toma o título – e a estrutura – dos famosos contos árabes clássicos em que a princesa Xerazade oferecia todos os dias, em troca da sua vida, uma história nova ao rei Shahriar.

A Zona de Interesse

TVCine Top, domingo, 21h15

O comandante nazi Rudolf Höss (Christian Friedel) e a mulher (Sandra Hüller) tentam fazer um lar da vivenda que lhes foi atribuída, junto ao campo de concentração que ele dirige, o de Auschwitz-Birkenau. Naquele espaço murado, cheio de flores e árvores de frutos, a família leva uma vida tranquila, ignorando conscientemente o que se passa lá fora: os cheiros, os sons e o terrível sofrimento das vítimas.

Jonathan Glazer realiza e escreve, a partir do livro de Martin Amis, este drama sobre o Holocausto, distinguido com o Grande Prémio do Júri em Cannes e o Óscar de melhor filme internacional.

Emma Bovary

RTP2, domingo, 19h47

O realizador francês Didier Bivel aborda o romance Madame Bovary, de Gustave Flaubert, ancorando a acção no tribunal em que o escritor é julgado por ofensa à moral e à religião. É que o livro, célebre pelo pioneirismo na literatura realista, ficou também marcado pelo escândalo que provocou assim que saiu.

O filme passa-se em 1857, um ano depois da publicação. A história de Emma Bovary, com as suas arrebatadoras paixões extraconjugais e o seu desfecho trágico, vai emergindo da troca de argumentos entre a acusação e a defesa.

Selvagens

Star Channel, domingo, 00h04

Ben e Chon detêm um muito fiel e lucrativo mercado de canábis. Tudo corre bem até um cartel mexicano vir obrigá-los a partilhar o negócio. Baseado na obra homónima de Don Wilson, Selvagens é um thriller de acção realizado por Oliver Stone, com Benicio Del Toro, John Travolta, Salma Hayek, Blake Lively, Taylor Kitsch e Aaron Johnson.

SÉRIE

Sissi

RTP2, domingo, 22h01

Entra na segunda temporada a série histórica que narra a história de Isabel da Baviera, Imperatriz da Áustria, mais conhecida como Sissi. Com Dominique Devenport no papel principal, foca a vida, a atitude e a liberdade da imperatriz desde jovem até à idade adulta.

DOCUMENTÁRIOS

A Maldição de Tutankhamon

História, sábado, 14h51

Em 1922, a expedição comandada pelo egiptólogo inglês Howard Carter descobriu o túmulo intacto do faraó Tutankhamon no Vale dos Reis, naquele que se tornaria um dos mais famosos achados arqueológicos de sempre. E também um dos mais fascinantes: não só revelou uma câmara intacta e repleta de tesouros, como foi seguido de incidentes estranhos e trágicos, como se a equipa tivesse sido acometida por uma maldição. É sobre esta vertente que se debruça o documentário.

Faye

Max, domingo, streaming

Estreia. Realizado por Laurent Bouzereau, debruça-se sobre Faye Dunaway, a lendária e oscarizada actriz, de reputação pouco pacífica. Apresentado pela primeira vez na última edição do Festival de Cinema de Cannes, goza da aprovação e colaboração da própria Faye, actualmente com 83 anos.

Oferece, segundo a Max, “uma reflexão honesta” em que “Dunaway contextualiza a sua vida e filmografia, expondo as suas lutas com a saúde mental enquanto confronta os padrões duplos aos quais foi submetida como mulher em Hollywood”.

Nheengatu: A Língua da Amazónia

RTP2, domingo, 3h29

Estreado mundialmente no DocLisboa 2020, o filme de José Barahona é uma viagem pelo rio Negro (afluente do Amazonas) guiada pelo nheengatu, uma “língua misturada” que foi imposta aos indígenas pelos colonizadores do século XV e que ainda hoje é falada por tribos da Amazónia profunda. Para dar voz ao património oral dessas populações, o realizador foca-se nas histórias que foram passando de geração em geração, contadas nesse idioma, e na herança que representam.

DESPORTO

Futebol: Espanha x Inglaterra

RTP1, domingo, 20h

Directo. A final Euro 2024 é um confronto entre Espanha, que ambiciona tornar-se a primeira selecção a conquistar quatro troféus na competição, e Inglaterra, que repete a presença na final depois de, em 2021, ter disputado o jogo do título com a Itália. O embate acontece no Olympiastadion, em Berlim.

ÓPERA

Festival Arena de Verona: Carmen

RTP2, sábado, 22h03

Em 2022, a 99.ª edição do festival italiano abriu com esta produção da ópera de Bizet, na visão do encenador (e cineasta) Franco Zeffirelli (1923-2019). Na verdade, são visões, no plural, já que se trata de uma espécie de best of: combina elementos das suas encenações de outros anos com componentes inéditos que não chegaram a ir à cena mas que fizeram parte dos seus planos.

Carmen goza de enorme popularidade, mesmo entre quem não é amante de ópera. O cenário remete para a Espanha do século XIX, onde a cigana acabará por ser morta numa arena em resultado de um ataque de ciúmes.

MÚSICA

Nadine Khouri no Misty Fest

RTP2, domingo, 22h57

Registo da passagem de Nadine Khouri e da sua dream-pop pela Casa da Música do Porto, a 22 de Novembro de 2023, a bordo da 14.ª edição do festival Misty Fest. A cantautora de origem libanesa, que se fez notar em 2017, com o álbum The Salted Air, veio apresentar Another Life (2022), produzido por John Parish e descrito na nota de imprensa como “um disco de majestosas canções impressionistas”.

INFANTIL

Alvin e os Esquilos (VP)

Hollywood, sábado, 11h20

Alvin é o líder nato. Simon, o sobredotado e mais atinado. Theodore é tímido mas irresistível. Os três esquilos que vivem dentro de um pinheiro acabam por ir parar, depois de uma série de peripécias, ao saco de Dave Seville. Dave, que é compositor, descobre que os pequenos, para além de semearem a confusão na sua casa, são também óptimos cantores. Compõe então uma canção para eles, que se torna um êxito musical. Mas um produtor sem escrúpulos tenta explorá-los e afastá-los de Dave.

Em 2007, chegou aos cinemas este misto de animação e live-action das aventuras dos três esquilos. Seguiram-se mais três. O Hollywood emite a sequela logo a seguir, às 12h50; domingo, é vez do terceiro capítulo, Naufragados (às 12h10), e do quarto, A Grande Aventura (às 13h40).

SpongeBob SquarePants

Nickelodeon, domingo, 11h02

Criada pelo biólogo marinho e animador Stephen Hillenburg, a famosa série infantil começou a ser exibida pelo Nickelodeon em 1999, transformou-se num fenómeno de popularidade em todo o mundo e não dá mostras de diminuir. Para celebrar o 25.º aniversário das aventuras de SpongeBob, Patrick Star e seus amigos em Bikini Bottom, o canal preparou uma maratona de 11 episódios festivos, incluindo A melhor festa de aniversário de sempre e A festa pijama.