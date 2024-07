Songwriter: Johnny Cash na estrada para o renascimento

É tremendo o primeiro impacto. Hello out there é uma grandíssima canção, country de piano em queda, guitarra lamacenta e sintetizador atmosférico lá longe a oferecer chão aos coros angelicais. Oferece-nos Johnny Cash, aqui e agora, a falar connosco como se não tivesse partido há duas décadas: a voz grave e imponente a ver além da espuma dos dias, a cruzar num par de versos a imensidão existencialista e as miudezas transitórias da vida – “Hello out there / This is planet Earth / Calling, calling, calling / Hello out there / Our net worth is falling, falling, falling / We're the third from the sun / We are blue and white / Spinning, spinning, spinning”.

