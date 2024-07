Os Descobrimentos e a escravatura não são a mesma coisa

No espaço público, a evocação das descobertas portuguesas dos séculos XV e XVI é muitas vezes obliterada pelo peso do passado esclavagista do nosso país. Um exemplo é a proposta, incluída no programa eleitoral de Fernando Medina como candidato à Câmara Municipal de Lisboa em 2017, de criação de um Museu da Descoberta. Gerou-se grande polémica e a ideia nunca se concretizou, tendo a discussão passado mais tarde a ser sobre a criação de um memorial sobre a escravatura. Mas as viagens de expansão marítima fizeram mais do que possibilitar o tráfico transatlântico de escravos: elas representam um momento alto dos povos ibéricos na história global.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt