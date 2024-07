Galaxy Z Fold6 e Z Flip6: a IA chega aos telemóveis dobráveis da Samsung

Parece ser mais do mesmo, e de certa forma é, mas é nos detalhes que encontramos os sinais da evolução natural dos dobráveis da Samsung. Com o passar dos anos, a novidade começa a deixar de ser o facto de, precisamente, serem telemóveis que se dobram a meio, mas mais o rigor com que tal acontece. Os novos Flip6 e Fold6 são mais finos e mais leves, têm ecrãs melhorados e, nota fundamental neste tipo de máquinas, têm uma dobra no ecrã que se nota cada vez menos, o que é particularmente assinalável no Z Flip6.

Depois, integram a inteligência artificial apresentada no início deste ano, anunciada a par do Galaxy S24. Grosso modo, os novos Flip e Fold incorporam tecnologia do S24, são portanto smartphones de topo, que se dobram em dois. Esse incremento de espaço e arrumação tem um preço: o Flip6 começa nos 1250 euros, o Fold6 nos 2070 euros — para comparação, o S24 começava nos 940 euros.

O primeiro encontro que tivemos com os novos Galaxy Z aconteceu na semana passada, em Lisboa, durante uma pré-apresentação à imprensa. A experiência foi limitada, mas serviu para perceber que são telemóveis de construção premium em todos os aspectos. E, características técnicas à parte, com nuances interessantes, como a nova cor rosa no Fold6, sinal de que a Samsung percebeu que os dobráveis são, também, um produto de estilo. O epítome do estilo continua a ser, parece-nos, o Flip, que dobrado cabe numa malinha pequena ou no bolso das calças quase sem que se note. Tem agora um ecrã exterior mais customizável, uma dobra no ecrã interior que já pouco se vê e um miolo que, tecnologicamente, se apresenta a par do Galaxy S24.

Consulte a ficha técnica: Z Fold6 e Z Flip6

A empresa mantém os sete anos de actualizações de segurança e do sistema operativo anunciadas para o S24 em Janeiro passado, e reafirmou que o português de Portugal vai chegar à inteligência artificial da Samsung no final deste ano.

O mercado dos telemóveis dobráveis continua a crescer globalmente, com dados do final de Maio disponibilizados pela consultora Counterpoint a indicar que esse crescimento foi de 49% (YoY) no primeiro trimestre deste ano. A análise mostra que a Samsung perdeu terreno, com a Huawei, Motorola e Honor a assinalar crescimentos expressivos. O preço final será um critério importante, mas a Samsung reúne agora, com a chegada da inteligência artificial aos dobráveis, um novo e importante argumento.

Novos relógios e auscultadores

Outras novidades reveladas esta quarta-feira incluem novos relógios e modelos de auscultadores. A Samsung abandonou o formato arredondado dos earphones e adoptou a haste que conhecemos, entre outros, dos AirPods. Os novos modelos Buds3 (180 euros) e Buds3 Pro (260 euros) distinguem-se pela iluminação led personalizável e pelo isolamento acústico no modelo Pro, com cancelamento de ruído inteligente e funcionalidades em tudo idênticas às da concorrente Apple — veja as especificações técnicas aqui.

A Samsung afirma que os novos auriculares Buds3 Pro são capazes de reproduzir áudio de alta-resolução a 24 bits DR Galaxy Watch Ultra está preparado para resistir até a uma pressão de 10 atmosferas (equivalente a um mergulho a 100 metros de profundidade) Samsung No Watch7 destaca-se também a nova coleção de braceletes Samsung Fotogaleria A Samsung afirma que os novos auriculares Buds3 Pro são capazes de reproduzir áudio de alta-resolução a 24 bits DR

Será interessante experimentar a capacidade que os Buds3 Pro anunciam de conseguir transmitir áudio (sem fios) em formato de alta resolução, algo que tem sido difícil de alcançar devido às limitações da tecnologia Bluetooth. Agora, a Samsung diz ter criado um algoritmo que permite essa “magia”.

A colagem à Apple é também inevitável quando olhamos para a nova linha de smartwatches. A marca sul-coreana deixa cair o modelo Pro e introduz este ano o Galaxy Watch Ultra (700 euros), um relógio grande e com formato um pouco mais “quadrado”, vocacionado para actividades desportivas mais intensas. Feito em titânio, é capaz de detectar apneia do sono e inclui uma sirene de emergência.

O modelo Watch7 (a partir de 320 euros) continua a ser o mais bonito e confortável. Está disponível em dois tamanhos (40 e 44 mm) e com possibilidade de ligação directa à rede móvel.

Ambos os modelos correm o Wear OS 5, a mais recente versão do sistema operativo da Google para smartwatches.