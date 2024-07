Mais velhos, a viver sozinhos e com menos crianças: os portugueses estão mais solitários

Lideramos a lista dos países da União Europeia (UE) com maior proporção de apenas um filho por agregado familiar, no universo das famílias com filhos; temos cada vez mais famílias sem crianças e as pessoas que vivem sozinhas aumentaram 28%. Destas, quase 55% são idosos, tornando Portugal no 4.º país da UE com maior percentagem de idosos a viver sozinhos (a liderança é da Croácia, com 62,7%) no universo total de pessoas que o fazem. Somos também o 4.º país mais envelhecido do mundo. O retrato populacional do país, desenhado pela Pordata a propósito do Dia Mundial da População, que se assinala nesta quinta-feira, indica que os portugueses estão cada vez mais sozinhos. Isto apesar de sermos mais numerosos do que nunca.

