Publicadas listas de professores colocados para o ano lectivo de 2024/25

Listas de “admissão/ordenação, de exclusão, de colocação, de não colocação, de retirados e de desistências, do concurso Interno e do concurso Externo” já estão disponíveis online.

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação disponibilizou esta quinta-feira online a lista definitiva de professores colocados para o ano escolar 2024/2025.

"Estão disponíveis para consulta as listas definitivas de admissão/ordenação, de exclusão, de colocação, de não colocação, de retirados e de desistências, do Concurso Interno e do concurso Externo para o ano escolar 2024/2025", lê-se no site da Direcção-Geral da Administração Escolar.

As listas definitivas podem ser consultadas aqui.