Director de programa da DGS quer redefinir critérios de prioridade para operar cancros

A 28 de Junho, havia 1885 doentes oncológicos em espera acima dos TMRG, menos 760 do que no final de Abril. Mas olhar só para números não permite perceber se estão a ser priorizados casos mais graves.

Os incentivos que o Governo está a dar para a recuperação da lista de espera cirúrgica dos doentes oncológicos estão a surtir algum efeito: o número diminuiu em dois meses, mas com os dados que têm sido divulgados pelo Ministério da Saúde não é possível perceber que tipo de cancros e com que grau gravidade estão a ser priorizados. O director do Programa Nacional para as Doenças Oncológicas da Direcção-Geral da Saúde (DGS), José Dinis, defende a redefinição dos critérios de prioridade em função da agressividade biológica dos tumores.