Vitórias do PS (com ajuda do Chega) e falhas a comunicar. O que corre mal ao Governo

A aritmética parlamentar é um desafio desde o dia zero. Com os mesmos deputados que o PSD, o PS tem encontrado no Chega a muleta para dificultar a vida ao executivo e ganhar protagonismo.

No Parlamento, a oposição, que é maioritária, tem chumbado os poucos decretos do Governo e deixado várias vezes o PS ao leme. Com socialistas e sociais-democratas empatados no número de deputados e perante medidas aprovadas pela conjugação de vontades de PS e Chega, o Governo viu-se obrigado a ajustar procedimentos e a apostar em pedidos de autorização legislativa precisamente para contornar um Parlamento que lhe é hostil. Mas nem tudo o que corre menos bem ao executivo da AD é obra da oposição. Se as chamadas "coligações negativas" também resultam de tentativas pouco eficazes de diálogo da parte do Governo e dos partidos que o apoiam na Assembleia da República, o executivo tem vindo a esbarrar nas suas próprias medidas, tanto porque foram mal comunicadas como por delas ter desistido.