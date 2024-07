Enquanto não se aprova o Orçamento, temos ânsias

Pedro Nuno Santos acusou nesta quinta-feira o Governo de estar com “ânsia eleitoral”.

O secretário-geral do PS acusou nesta quinta-feira o Governo de "ânsia eleitoral" ao prescindir de "milhares de milhões de euros" de receita que são fundamentais para os serviços públicos e vão ser gastos com os que "menos precisam". Tem razão Pedro Nuno Santos?

