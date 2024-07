Filmes para veres (grátis) ao ar livre durante o Verão

Já é um clássico do Verão: as sessões de cinema ao ar livre estão de volta. De Norte a Sul do país, aqui fica uma lista dos lugares onde vais poder aproveitar as noites quentes que se avizinham.

Lisboa

O que não falta é sítios para ver filmes ao ar livre na capital. O já clássico CineConchas voltou à Quinta das Conchas, no Lumiar, a 27 de Junho e vai lá ficar até 13 de Julho. Organizado pelo Centro Social da Mugueira, o ciclo vai passar alguns dos maiores êxitos do cinema, como Vidas Passadas, vencedor do Óscar de Melhor Filme, esta quinta-feira, 11 de Julho. Na sexta-feira, 12 de Julho é dia de Duna: Parte Dois e Trolls 3 encerra o evento no sábado.

Se és mais de música e cinema clássico, então não podes perder o Alval’Arte. No Palácio Pimenta, vão passar Lobo e Cão, de Cláudia Varejão, O Trabalho Liberta e 25 de Abril, de Edgar Pêra, e No Intenso Agora, de João Moreira Salles. Todos os sábados de Julho arrancam com concertos às 19h como um aquecimento para os filmes que são exibidos a partir das 21h30. Clube do Cool e da Cafeína e Club Makumba são alguns dos nomes.

As noites das Gaivotas no Pátio, no Pólo Cultural das Gaivotas, vão ser as mais preenchidas. Entre música, dança e visitas guiadas, há filmes para ver sob o mote “O que é a Liberdade? O Corpo, o Sentimento de Si”. Até 4 de Setembro, sempre às 21h30, vais poder assistir a Verdes Anos, a longa-metragem de Paulo Rocha, Pierrot Le Fou, de Jean-Luc Godard, Stendalí, de Cecília Mangini e Uma Rapariga Imaterial, de André Godinho. A partir de Agosto exibem-se Amor Fati, de Cláudia Varejão; Un Jour, Pina a Demandé, de Chantal Akerman; Aos Nossos Amores, de Maurice Pialat; O Medo Come a Alma, de Rainer W. Fassbinder e Vitalina, de Pedro Costa.

Em Alfama, vai acontecer o Lisbon Internacional Film Festival. São mais de 50 filmes escolhidos pelo júri que vão ser exibidos entre 22 e 27 de Julho. As exibições acontecem entre o Museu do Fado e as Escadinhas de São Miguel. Judgment in Hungary, de Ezter Hajdu, abre o vasto programa, às 21h de 22 de Julho. Os filmes inserem-se em várias categorias nacionais e internacionais. O último dia traz ainda obras dos Estados Unidos, Argentina, Bélgica, Islândia e Noruega.

Se ainda não viste os filmes mais aclamados dos Óscares, então tens a tua oportunidade no Benfica ao Luar. O programa abre a 25 de Julho com Os Inseparáveis, de Jeremy Degruson, com sessões que começam sempre às 22h nos jardins do Palácio Baldaya. No dia seguinte é exibido A Sala de Professores, de Iker Çatak, que concorreu nos Óscares na categoria de Melhor Filme Internacional. O último é Oppenheimer, de Christopher Nolan, que venceu sete das 13 nomeações para os Óscares e vai passar a 27 de Julho. O ciclo encerra com Pobres Criaturas, de Yorgos Lanthimos, protagonizado por Emma Stone.

Famalicão

O Cinema Paraíso regressa ao Parque da Devesa, em Famalicão. Organizado pelo Cineclube Joane, a 25.ª edição traz, entre 3 de Julho e 21 de Agosto, sete filmes para serem vistos sempre às 22h. Abre com Dias Perfeitos, de Wim Wender. Patos, o filme de animação de Guylo Homsy e Benjamin Renner; Os Excluídos, de Alexander Payne; Wonka, de Paul King e Reino Animal, de Thomas Cailley, são alguns dos filmes na programação.

O programa estende-se ao Adro da Igreja de Gemunde, a 14 de Julho, com O Milagre de Milão, de Vittorio De Sica. Em Avidos, no Parque das Merendas, vai ser possível O Rapaz e a Garça, o filme de animação japonesa de Hayo Miyazaki.

Santarém

Em Santarém, o Cineclube traz ao pátio do Teatro Sá da Bandeira um panorama de géneros diversificados – desde documentários e comédia à animação. Começou a 3 de Julho e vai estender-se até 28 de Agosto. Vais poder ver Fevereiros, de Marcio Debellian; Parade, de Jacques Tati; O Faraó Negro, o Selvagem e a Princesa, de Michel Ocelot; 25 Canções de Abril, de João Gaspar; Patti Smith, poeta do rock, de Sophie Peyrard e Anne Cutaia; Retrato de Família com Teatro de Marionetas, Philippe Garrel e Via Norte + Engine, de Paulo Carneiro. Todas as sessões arrancam às 21h30.

Valença

Sem Cinema às Quintas não há Verão em Valença. O cinema regressa ao Jardim Municipal a 11 e 25 de Julho, às 22h. O ciclo encerra com Amigos Improváveis, um dos filmes mais conhecidos de Eric Toledano e Olivier Nakache, protagonizado por Omar Sy.

Porto

No Porto, o pátio da Reitoria volta para instalar o segundo Ciclo de Cinema Peruano. Vão ser exibidas quatro longas-metragens entre 5 e 26 de Julho, a partir das 21h30: Margarita, esse dulce caos, de Frank Pérez-Garland, a 12 de Julho; Peso Gallo, de Hans Matos Camac, a 19 de Julho e Deliciosa Fruta Seca, de Ana Caridad Sánchez, a 26 de Julho.

Em parceira com o Festival Internacional de Cinema Ambiental da Serra da Estrela, vão ser exibidos O Grito Da Raposa na Noite Fria, de Rui Pedro Lamy e Passagem dos Elefantes, de João e Miguel Manso no pólo central do Museu de História.

Na Praça da Batalha, o ciclo Oásis decorre entre 12 e 20 de Julho a partir das 21h30. Pela primeira vez, o Cinema Batalha organiza um evento de cinema ao ar livre, com seis sessões. Os filmes norte-americanos de culto, desde 1955 a 1983, são os protagonistas. Por exemplo, Do Fundo do Coração, de Francis Ford Coppola; A Sombra do Caçador, de Charles Laughton; Um Dia de Cão, de Sidney Lumet; Depois do Anoitecer, de Kathryn Bigelow; Direito por Linhas Tortas, de Sidney Pitier e Negócio Arriscado, de Paul Brickman. Dentro do Cinema Batalha vai ser possível visitar “Uma Noite Americana”, uma exposição de quatro artistas dos Estados Unidos.

Fundão

Entre 9 e 23 de Julho há Olhares da Terra no Fundão. Organizado pelo Cineclube da Guarda, o ciclo procura “convocar e aproximar diferentes geografias sociais, naturais e humanas” e “contribuir para a coesão territorial”. Por isso, foram escolhidos quatro filmes, que são exibidos às 21h — é o caso de Casa, o Pão, de Helena Almeida e O Linho é um Sonho, de Catarina Alves Costa, que são exibidos a 16 de Julho. O Movimento das Coisas, de Manuela Serra, encerra o evento e é exibido às 18h.

Vila Real

O cinema ao ar livre regressa à Praça Panorâmica do Teatro de Vila Real. Contam-se seis sessões com filmes de cinco origens diferentes: França, Butão, Itália, Palestina e Arábia Saudita. A programação arrancou a 2 de Julho com Tralala, de Arnaud Larrieu e Jean-Marie Larrieu e termina a 13 de Agosto. A Máquina de Matar Pessoas Más, Ainda Temos o Amanhã, O Sonho de Wadjda e Gaza, Meu Amor são outros filmes que vais poder ver neste ciclo. Todas as sessões começam às 22h.

Viseu

Em Viseu, há cinema em três pontos da cidade: na Praça D. Duarte, no Museu Nacional Grão Vasco e no campo junto à Igreja Matriz. O programa conta com sete filmes: Calamity, de Rémi Chayé; Ainda Temos o Amanhã, de Paola Cortellesi; Folhas Caídas, de Aki Kaurismaki; A Summer At Grandpa’s, de Hou Hsiao-hsien; Stranger Than Paradise, de Jim Jarmusch; Daaaaaalí!, de Quentin Dupieux e Patos!, de Guylo Homsy e Benjamin Renner. Podes vê-los entre 22 e 28 de Julho.

Albufeira

No Algarve, o cinema divide-se entre o Centro Educativo do Cerro do Ouro, a escola primária das Ferreiras, o Jardim dos Sentidos, a praia dos Olhos de Água e o Parque Lúdico. O ciclo abre a 21 de Julho, às 21h30, com Áma Gloria, de Marie Amachoukeli. Termina a 18 de Agosto, à mesma hora, com Vincent Tem de Morrer, de Stéphan Castang. O Pub The Old Oak, Vidas Passadas e Folhas Caídas também estão incluídos no evento organizado pelo Cineclube de Faro.

Texto editado por Inês Chaíça