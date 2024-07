O ensino superior, a coesão territorial e o ministro Fernando Alexandre

Um governo não pode defender e investir na coesão territorial e, ao mesmo tempo, impedir os institutos politécnicos do Interior de atraírem para as suas regiões os melhores imigrantes que existem.

Os antigos ministro do Ensino Superior Manuel Heitor e secretária de Estado do Desenvolvimento Regional Isabel Ferreira publicaram há dias um texto de opinião no PÚBLICO a defender a importância do ensino superior politécnico. “Os institutos politécnicos têm atuado como um poderosíssimo instrumento para a coesão territorial”, escreveram os ex-governantes, reconhecendo a capacidade deste sistema de ensino de qualificar jovens e de os fixar no território, de criar formações de acordo com as necessidades do tecido socioeconómico envolvente, de atrair estudantes internacionais pela sua diversificada oferta formativa, entre outras virtudes.