Abram caminho para o Orçamento

Temos assistido a um crescendo de provocações entre o Governo e o PS sobre o próximo Orçamento do Estado. Como se tudo dependesse dos estados de alma do primeiro-ministro e do líder socialista no momento da votação de um diploma que só conheceremos em outubro. O Presidente também insiste em pressionar, preocupado agora com uma instabilidade política que não o inquietou quando dissolveu o Parlamento no ano passado.

