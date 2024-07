Um bom exercício (político) para as férias

O Governo faz 100 dias. Três meses e meio de trabalho marcados pelos acordos inesperados com os professores, polícias e guardas prisionais, pelo plano de emergência para a saúde, o plano de acção para as migrações, decisões e indecisões fiscais, obstáculos no Parlamento, reversões em áreas como a habitação. Foram meses de vários anúncios, com tudo o que é preciso fazer antes disso.

