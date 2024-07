A terra que cultivamos, o nosso espelho

O investigador indiano Rattan Lal tem décadas de experiência a olhar para a paisagem agrícola. Nascido em 1944, filho de agricultores, com uma história de vida que passou (e passa) pelos Estados Unidos e pela Nigéria, observa um paralelo entre a paisagem rural e as pessoas que a constroem.

"Quando as pessoas estão desesperadas, esfomeadas, miseráveis, elas passam a miséria para a terra. E a terra retribui, a terra dá mais miséria às pessoas. Por isso, as pessoas são uma imagem espelhada da terra, do solo onde elas vivem", disse-nos nesta quarta-feira, em Lisboa, um dia antes de receber o Prémio Gulbenkian para a Humanidade 2024.

Este ano, o júri presidido por Angela Merkel reconheceu a importância da agricultura sustentável e o papel que esta pode ter para alimentar as mais de oito mil milhões de bocas humanas que povoam o planeta. E, já agora, para ajudar na saúde dos solos e da natureza.

Além de Rattan Lal, foram ainda galardoados o programa Andhra Pradesh Community Managed Natural Farming, na Índia, que nos últimos anos já levou um sistema de agricultura sustentável a um milhão de pequenos agricultores no estado de Andhra Pradesh, e a plataforma Sekem, no Egipto, que promove a agricultura biodinâmica desde 1977 e já conseguiu roubar 12.000 hectares ao deserto, que se tornaram em solo arável com milhares de árvores.

Rattan Lal, professor de ciência dos solos na Universidade Estadual de Ohio, foi "precursor de uma abordagem centrada no solo, que harmoniza a produção alimentar com a preservação ecológica e a mitigação das alterações climáticas", lê-se no comunicado da Fundação Calouste Gulbenkian. Ao vivo, fala connosco com uma voz calma e baixa, fala sobre o solo.

"O solo é uma entidade viva. É a única entidade no Sistema Solar que tem a capacidade de ressuscitar o que está morto e transformá-lo em vida", diz, referindo-se à capacidade que os organismos que estão no solo têm de decompor o material morto, que torna a entrar no ciclo da vida em forma de nutrientes. "E estamos a reconhecer isso, estamos a promover isso" com este prémio, afirma, feliz.

É uma afirmação que traz esperança, num momento em que cerca de 40% da terra agrícola está degradada em algum grau, segundo os dados da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO na sigla em inglês), adianta o investigador. A aragem, a excessiva irrigação, o corte em demasia que se faz às culturas e deixa a terra nua, o uso em demasia de fertilizantes, herbicidas, pesticidas, tudo isso contribui para aquela degradação. Mas Rattan Lal apercebeu-se recentemente de um outro factor.

"Infelizmente, desde há dois ou três anos, reconheço que a guerra, dois exércitos a lutarem, essa é uma causa maior da degradação do solo. As grandes máquinas de guerra, a formação de crateras, o bombardeamento, os explosivos, a poluição, a contaminação…", diz-nos. A imagem do espelho impõe-se, mais uma vez, a morte do solo que é também a mortandade de povos em confronto. "Ninguém deveria ter o direito de destruir o solo e a natureza, e isto é algo além da política", desabafa.

Como, então, ultrapassar a morte, a fome, a miséria, que tem feito tanto mal ao solo e à humanidade? "A educação", responde-nos o académico. "Especialmente nos países em desenvolvimento: se pudermos dar educação às mulheres, de forma a que elas ganhem poder, dar-lhes recursos para que elas possam educar os seus filhos como deve ser, com mais alimentos saudáveis, isso seria um ponto de partida muito bom."