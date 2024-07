Trump e Orbán estragam a festa de Biden e Zelensky na cimeira da NATO

Enquanto o Presidente dos EUA discutia a guerra dna Ucrânia, membros da sua equipa negociavam o futuro da sua candidatura. O primeiro-ministro húngaro reunia com Trump no fim dos trabalhos.

O “suspense” sobre a recandidatura de Joe Biden, que todos os dias tem de justificar por que não desiste da corrida à Casa Branca; e o anúncio de que a última paragem do “roteiro” de paz do primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán, será no resort de Donald Trump na Florida, acabaram por ofuscar o último dia da cimeira da NATO, em Washington – originalmente planeado para fazer brilhar o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, no “prime time” das televisões norte-americanas.