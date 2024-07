Incêndio deflagra na catedral francesa de Rouen

A catedral, uma das mais belas de França, foi várias vezes pintada pelo artista impressionista Claude Monet no século XIX. Incêndio começou no pináculo, durante trabalhos de renovação.

O pináculo da catedral gótica da cidade francesa de Rouen, na Normandia, incendiou-se esta quinta-feira, 11 de Julho, durante obras de renovação, segundo imagens de televisão. A catedral, uma das mais belas de França, foi várias vezes pintada pelo artista impressionista Claude Monet no século XIX.

Os bombeiros estão no local a tentar controlar as chamas. "Chegámos ao local do incêndio há cerca de meia hora e estamos a certificar-nos de que o fogo está extinto. Ainda vamos precisar de algum tempo, talvez uma hora ou mais, para nos certificarmos de que não há focos de incêndio na zona", disse o chefe dos bombeiros Stephane Gouezec, em declarações a vários canais de televisão. O responsável dos bombeiros adiantou que 70 operacionais e cerca de 40 carros de bombeiros estavam a participar na operação.

As primeiras imagens televisivas do canal BFM mostravam uma nuvem escura de fumo a sair do pináculo e as pessoas nas ruas em baixo a olharem horrorizadas. A coluna de fuo desaparecia pouco tempo depois, não sendo ainda conhecida a verdadeira dimensão do incêndio. A cena fez lembrar o incêndio devastador na catedral de Notre-Dame de Paris em 2019, que também começou durante as obras de renovação.

O pináculo da catedral de Rouen estava há várias semanas rodeado de andaimes e de uma cobertura branca. A prefeitura local, que exerce a autoridade do Estado na região, informou que a catedral tinha sido evacuada e que os serviços de emergência estavam no local. Foi colocado um cordão de segurança em redor do edifício.

A autarquia disse que não havia relatos de vítimas e que a extensão dos danos não era, por enquanto, clara.