Biden enfrenta primeiro grande teste após o debate. Será tarde de mais?

A garantia dada por Joe Biden aos congressistas do Partido Democrata, no início da semana, de que vai manter-se na corrida presidencial nos Estados Unidos, ficou longe de silenciar os apelos à sua desistência que têm surgido no interior do partido e que já se estenderam a personalidades importantes no circuito do financiamento das campanhas eleitorais, como os actores George Clooney e Michael Douglas. Nesta quinta-feira, duas semanas depois da sua má prestação no primeiro debate presidencial com Donald Trump, a 27 de Junho, Biden enfrenta um teste que pode ser decisivo para o seu futuro político, ao participar numa conferência de imprensa, no âmbito da cimeira da NATO, em que será confrontado com as dúvidas sobre a sua viabilidade como candidato do Partido Democrata.

