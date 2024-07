História de Évora entre os séculos XIII e XVIII revelada no antigo Convento do Carmo

Em 2019, no decorrer de um grande aterro aberto no claustro do convento, ficaram expostas estruturas habitacionais, arruamentos e uma necrópole islâmica.

A surpresa aconteceu quando as escavações que estavam a decorrer no claustro do antigo Convento do Carmo, para a sua reconversão em unidade hoteleira, expuseram vestígios arqueológicos das alterações urbanísticas a que foi sujeita a cidade de Évora desde finais do século XIII até ao século XVIII. Os trabalhos de levantamento arqueológico, iniciados em 2019, revelaram “unidades habitacionais, arruamento e uma necrópole de provável cronologia medieval islâmica”, precisou o Instituto do Património Cultural (IPC), que passou a assumir as funções atribuídas à extinta Direcção Regional de Cultura do Alentejo, nos esclarecimentos prestados ao PÚBLICO.