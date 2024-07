Youtuber sul-coreana Tzuyang diz ter sido vítima de violência no namoro

De acordo com dados da polícia, quase 14 mil pessoas foram acusadas de violência no namoro em 2023 na Coreia do Sul, um aumento de mais de 50% em relação a 2020.

A Youtuber sul-coreana Tzuyang foi vítima de violência no namoro durante anos, declarou a própria nesta quinta-feira, alimentando um debate amargo sobre o aumento da violência de género no país. Com mais de dez milhões de subscritores, Tzuyang tornou-se famosa pelos vídeos mukbang que a mostram a comer uma quantidade extraordinária de comida ou pratos invulgares.

Na quinta-feira, chocou os seus fãs ao dizer-lhes que o ex-namorado a agrediu fisicamente e tentou extorquir-lhe dinheiro. O ex-namorado tinha sido objecto de um processo-crime, mas o caso foi arquivado depois de o homem se ter suicidado, afirmaram os seus advogados numa declaração publicada no YouTube.

"Ele bateu-me no corpo porque seria demasiado óbvio na cara", declarou Tzuyang numa transmissão em directo na madrugada desta quinta-feira, que teve mais de dois milhões de visualizações.

Acusou ainda o ex-namorado de lhe extorquir dinheiro, que os seus advogados, durante a transmissão em directo, disseram ser no valor de quatro mil milhões de won (cerca de três milhões de euros), bem como de partilhar pormenores da sua vida privada com os Youtubers.

De acordo com dados da polícia, quase 14 mil pessoas foram acusadas de violência no namoro em 2023 na Coreia do Sul, um aumento de mais de 50% em relação aos 8951 registados em 2020, embora apenas um pequeno número destas pessoas tenha sido detido.

Os activistas apelaram aos legisladores para que reforçassem as penas e protegessem melhor as vítimas. Em 2022, um streamer sul-coreano conhecido como Jammi, suicidou-se depois de se tornar alvo de cyberbullying e rumores espalhados por cyberwreckers, ou Youtubers que capitalizam tópicos sensíveis na Coreia do Sul. Eles foram acusados de divulgar informações falsas ou enganosas.