Serão os Jogos Olímpicos de Paris os mais amigáveis de sempre das mães atletas?

Pela primeira vez, a Aldeia Olímpica terá um berçário — para ajudar os atletas a passarem mais tempo com os seus bebés ou filhos pequenos, no meio de competições e treinos exaustivos.

Paris poderá ser o palco de muitas estreias nos Jogos Olímpicos: pretende ser o primeiro totalmente igualitário em termos de género, o primeiro a reduzir drasticamente as emissões de carbono e terá a primeira cerimónia de abertura que não será realizada num estádio. Pode também ser o mais acessível aos atletas com filhos pequenos e, em particular, às mães atletas, uma vez que cada vez mais atletas optam por competir depois de terem filhos, que têm falado sobre as dificuldades de conciliar a maternidade com o desporto de competição.