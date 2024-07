Palácio de Buckingham abre para visitas a sala da famosa varanda

É a primeira vez que os visitantes vão poder conhecer os bastidores da famosa varanda, do Palácio de Buckingham, onde a família real acena à multidão em ocasiões especiais como casamentos ou jubileus. A partir desta quinta-feira, está aberta a Ala Este do edifício, que inclui a Sala Central.

“Esta sala faz parte da Ala Este, feita pela rainha Vitória e pelo príncipe Alberto. E foi o príncipe Alberto que sugeriu fazer-se uma varanda”, explica Nicola Turner Inman, curadora de artes decorativas da Royal Collection Trust. “Foi usada pela primeira vez em 1851 para acenar às tropas para a Guerra da Crimeia. Portanto, esta já é uma tradição com bastante tempo”, recorda.

Apesar de conseguirem ver a varanda de perto — onde William e Kate selaram o casamento e Isabel II acenou pela última vez em Junho de 2022 no jubileu de platina — os visitantes não vão poder sair para o exterior.

Na sala, além de poderem olhar através das janelas para o The Mall, há também um candelabro de vidro do século XIX, recentemente restaurado, com a forma de uma flor de lótus. “Para o público, poder ver o lustre, não apenas de vislumbre, mas estar realmente na sala onde está pendurado, é uma perspectiva emocionante”, destacou Turner Inman.

Os portadores de bilhetes para o Palácio de Buckingham também poderão entrar na Sala de Desenho Amarela, que apresenta artigos do século XVIII, como papel de parede chinês pintado à mão recentemente restaurado e um relógio Kylin.

Embora existam visitas guiadas a partes do palácio desde 1993, o acesso a esta área só foi possível após cinco anos de renovações no âmbito do programa de reservas da Royal Collection Trust, que gere as propriedades da coroa.

Há ainda outros destaques na Ala Este como tapeçarias de seda imperial chinesa oferecidas à rainha Vitória, bem como obras de arte de pintores britânicos do século XVIII, como Thomas Gainsborough, expostas no corredor principal. E também estão expostas outras obras mais recentes, como o polémico retrato de Carlos III de Jonathan Yeo, apresentado em Maio deste ano.

Para além de possibilitarem a visita às salas da Ala Este, frequentemente utilizadas para recepções e reuniões, bem à icónica varanda, os bilhetes de 75 libras (89 euros) incluem o acesso às salas de Estado.

A abertura das Salas de Estado e da Ala Este decorre de 11 de Julho a 29 de Setembro. Os bilhetes mais baratos estão disponíveis apenas para as Salas de Estado. Quem quiser ver a ala recém-inaugurada terá de esperar até ao próximo ano, quando os bilhetes voltarem a estar à venda.