Costa da Caparica lança festival para celebrar os seus produtos da terra e do mar

Festival Terras da Costa e do Mar estreia-se este fim-de-semana na Costa da Caparica, para “degustar uma grande variedade de pratos confeccionados com produtos locais”, dos agrícolas ao peixe.

A primeira edição do Festival Terras da Costa e do Mar arranca já esta sexta-feira no Parque Urbano da Costa da Caparica. De 12 a 14 de Julho, há uma “grande variedade de pratos confeccionados com produtos locais”, dos hortícolas ao peixe da costa, para provar entre as diferentes carrinhas de comida ambulante.

Os ingredientes da Costa da Caparica continuam em destaque no mercado de frescos que decorre no sábado. E há dois showcookings na agenda: um prato vegetariano com o chef André Silva (Fresh NoMeatNoFish, sábado) e um prato de peixe com o chef Nadine Jeremias (domingo).

Mas a programação integra muitas outras actividades, incluindo sessões de fitness, zumba, pilates e chi kung, workshop de estampagem com elementos naturais da região, massagens, insufláveis e DJ sets, das 21h às 24h, sexta e sábado. Destaque ainda para o mercado de artesanato local e de criadores de marcas independentes.

O evento, com entrada gratuita, é organizado pela autarquia de Almada com o objectivo de contribuir para o “desenvolvimento de uma área agrícola”, para o consumo de proximidade, e para a afirmação da marca Terras da Costa e do Mar, “valorizando os produtos produzidos no Agroparque das Terras da Costa”.

Programação completa disponível aqui.