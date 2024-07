O Governo português acaba de colocar em consulta pública, até 31 de Julho, a proposta de lei que transpõe a directiva da União Europeia (UE) do IRC mínimo de 15% sobre os lucros das grandes multinacionais. Com a futura lei — que só o será depois de a iniciativa ser aprovada no Parlamento — Portugal passará a ter um “Regime do Imposto Mínimo Global (RIMG)”.

