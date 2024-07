Karyna Gomes homenageia Cabo Verde em Rei di Sabi, num dueto com Princezito

Depois de ter lançado em Abril Mundo novo, num dueto com o rapper Estraca, a cantora e compositora guineense Karyna Gomes estreia agora um novo single, desta vez gravado com o cabo-verdiano Princezito (Carlos Alberto Sousa Mendes, nascido na Ilha de Santiago, vila do Tarrafal). Trata-se de Rei di Sabi e na sua origem está a história da mãe da Karyna, que sendo cabo-verdiana, veio a escolher a Guiné-Bissau para viver, casar e ter filhos.

É que nos conta Karyna, no texto que acompanha este lançamento: “De longe no tempo, minha mãe foi levada de Cabo Verde para a Guiné-Bissau pela tia Armanda. Tempos difíceis! Por lá ficou, encontrou o amor e teve seus filhos. Adoptou a Guiné-Bissau e foi adoptada por ela. Muita coisa aconteceu no meio. Nas suas estórias, contava o que trazia nas lembranças de uma infância na ilha de Santiago, da Cidade da Praia, de Pedra Badejo. Nas suas estórias o amor entre a Guiné-Bissau e Cabo Verde, a luta de Cabral e tantos sonhos...” E mais adiante: “Na voz rouca, nos dias menos bons, sussurrava mornas e coladeras. Juntei-me ao meu mano Princezito, que partilha o mesmo sonho de união dos povos irmãos, e no meu kiriol da Guiné cantei ao povos das ilhas, à nação que gerou mamã… a guineense de origem cabo-verdiana que me ensinou a amar tanto essa terra e sua diáspora mas também a uma terra que ama meu trabalho e tanto tem-me dado! Tanto! Kaoberdi keli ê pa nhôs!”

Nascida em Bissau, no dia 13 de Fevereiro de 1976, com posterior passagem pelo Brasil para fazer um curso de jornalismo em São Paulo, onde se lhe abriram as portas para a música (começou a cantar num coro gospel, numa igreja evangélica paulista), Karyna Gomes estreou-se em disco com Mindjer, em 2014, a que se seguiu N’Na, em 2021. Antes dos já citados duetos com Estraca e Princezito, gravara Mais não digo com Prodígio, em 2022.