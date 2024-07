A visão e o balanço de Carlos Moedas para Lisboa como cidade cultural

Além do Mude, abrirão este ano o Teatro Variedades, em Outubro, e o Pavilhão Julião Sarmento, em Novembro. O Museu do Fado será ampliado e autarca quer um museu para expor a arte contemporânea da CML.

“A inovação e a cultura” são para o presidente da Câmara Municipal de Lisboa (CML) “pilares básicos” da sua visão para a cidade, que devem funcionar como alavancas para criação de riqueza. “Vivemos num mundo em que aquilo que cria emprego, que cria riqueza é o conhecimento. A cultura e a inovação são as duas alavancas dessa criação de riqueza”, disse Carlos Moedas, que desde há dois meses acumula a presidência da CML com a pasta da Cultura, num pequeno-almoço com jornalistas esta quinta-feira de manhã. “É um sinal político de que a cultura está no centro do projecto para Lisboa", acrescentou o autarca, que aproveitou para fazer um balanço e mostrar a sua visão para esta área na cidade.