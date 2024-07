Sexta na TV: Josef Nadj, Ela Disse e a rebeldia de Rosa Parks

CINEMA

Ela Disse

TVCine Top, 21h30

Dirigido por Maria Schrader – a realizadora da série Unorthodox – e escrito por Rebecca Lenkiewicz, recria o percurso de Jodi Kantor e Megan Twohey (interpretadas por Zoe Kazan e Carey Mulligan, respectivamente), as jornalistas responsáveis pela reportagem que denunciou o longo historial de abusos sexuais do produtor Harvey Weinstein – um dos homens mais poderosos da indústria cinematográfica – e ateou o movimento anti-assédio #MeToo.

Homem de Aço

SyFy, 22h15

Um dos mais reconhecidos super-heróis da DC Comics, num filme realizado por Zack Snyder, escrito por David S. Goyer, produzido por Christopher Nolan e protagonizado por Henry Cavill. Depois de anos angustiado por um sentimento de não-pertença e intrigado com a origem dos seus poderes, Clark Kent descobre o propósito da sua vida enquanto justiceiro sobre-humano capaz de repor a paz e o equilíbrio no planeta que o acolheu. Além de Cavill, o elenco conta com Amy Adams, Diane Lane, Kevin Costner, Michael Shannon, Russell Crowe e Laurence Fishburne.

Às 00h26, o canal passa outra abordagem ao super-herói: Super-Homem: O Regresso, com Bryan Singer atrás das câmaras, Brandon Routh no papel principal e uma nomeação para o Óscar de melhores efeitos visuais.

SÉRIES

Exploding Kittens

Netflix, streaming

Estreia. Deus e o Diabo encarnam como gatos domésticos nesta comédia animada para adultos, inspirada no jogo de cartas homónimo. Tom Ellis e Sasheer Zamata emprestam-lhes as vozes.

Toda a Família Tem

Prime Video, streaming

O que acontece quando, perto dos 20 anos, um rapaz privilegiado e mimado vê a sua vida mudar abruptamente? É o que narra esta nova comédia brasileira, protagonizada por Pedro Ottoni.

DOCUMENTÁRIOS

A Vida Rebelde da Sr.ª Rosa Parks

TVCine Edition, 22h

Um dia, no Alabama, Rosa Parks recusou-se a ceder o lugar num autocarro a um branco. Nesse dia, tornou-se um ícone da luta contra o racismo. O episódio é bem conhecido, tal como os epítetos de pioneira da igualdade ou de “primeira-dama dos direitos civis”. Não tão conhecidas são outras acções que a activista levou a cabo em nome desses direitos. Ou as suas motivações e coragem. É sobre elas que este filme pretende lançar uma luz.

Realizado por Yoruba Richen e Johanna Hamilton, e premiado em 2022 com o Peabody Award de melhor documentário, conta com imagens da época, com comentários de estudiosos e com testemunhos de outros activistas para traçar o retrato da rebeldia de Parks.

A Távola de Rocha

RTP2, 3h46

Samuel Barbosa, que trabalhou como assistente de Paulo Rocha (1935-2012) desde 2001, assina este documentário que teve estreia no Festival de Locarno, na Suíça, sobre o importante realizador, uma das grandes figuras do Novo Cinema Português. Rocha foi responsável por filmes como Os Verdes Anos, Mudar de Vida, A Ilha dos Amores, O Desejado ou O Rio do Ouro. A Távola de Rocha, que também passou no IndieLisboa, marca a estreia de Barbosa na realização em nome próprio.

DANÇA

Festival de Almada - Josef Nadj: Full Moon

RTP2, 22h53

A RTP2 sintoniza-se no Festival de Almada com a transmissão do espectáculo de dança apresentado hoje pelo sérvio Josef Nadj. O coreógrafo e artista plástico, que tem visitado Portugal frequentemente, esteve há três anos no festival com Omma, uma peça para um grupo de bailarinos africanos. Voltam a ser eles os intérpretes de Full Moon, uma reincidência nesse olhar sobre África em busca de um sentido primordial do movimento. A 41.ª edição do Festival de Almada continua em cena até 18 de Julho.

DESPORTO

Futebol: Bósnia-Herzegovina x Portugal

RTP1, 17h52

Directo. A selecção portuguesa de futebol feminino desloca-se à Bósnia-Herzegovina na ronda de qualificação para o Euro 2025. As “navegadoras” entram em campo invictas no grupo B3, que lideram com 12 pontos, e já com passagem assegurada ao play-off; as adversárias estão na segunda posição, com seis.