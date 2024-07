Divertida-Mente 2, Astrakan 79 e outras estreias para esta semana

A Alegria, o Medo, a Raiva, a Repulsa e a Tristeza são cinco emoções que vivem no quartel-general do cérebro de Riley, onde a Alegria – a capitã – tenta equilibrar os estados de espírito e, simultaneamente, fazer com que a vida dela nunca deixe de ser feliz.



Mas, agora que a menina acabou de fazer 13 anos e entrar oficialmente na adolescência, onde terá de reaprender a lidar com as emoções, o que parecia mais ou menos controlado fica virado de pernas para o ar. E o mais preocupante é a chegada da Ansiedade, uma emoção nova e totalmente desorientada que ameaça causar o caos na vida de Riley e de toda a sua família.



Produzida pelos estúdios Pixar, uma comédia de animação para toda a família que continua a história iniciada em 2015 por Pete Docter e Ronaldo Del Carmen. Desta vez a realização coube a Kelsey Mann, que escreve o argumento com Meg LeFauve e Dave Holstein.



Na versão original, as vozes são de Amy Poehler, Maya Hawke, Kensington Tallman, Liza Lapira, Tony Hale, Lewis Black e Ayo Edebiri. Já a versão dobrada em português conta com Carla García, Custódia Gallego, Bárbara Lourenço, Nuno Pardal, Erica Rodrigues, Eduardo Madeira e Teresa Guilherme.

Críticas, salas e horários​

Martim Santa Rita, hoje com 57 anos, confronta-se com o seu passado. Filho de militantes comunistas convictos, em Setembro de 1979, com apenas 15 anos, foi enviado para a cidade russa de Astrakan, no norte do Cáucaso, para prosseguir os estudos. Mais de quatro décadas depois, decide partilhar, pela primeira vez, essa experiência com o seu filho Mateus.



Com produção Laranja Azul/Terratreme e realização da documentarista Catarina Mourão (A Toca do Lobo), Astrakan 79 teve a sua estreia internacional na secção Burning Lights do Festival suíço Visions du Réel e recebeu o prémio de melhor realização para longa-metragem portuguesa no IndieLisboa.



Em complemento à sessão, será exibida a curta O Mar Enrola na Areia, também da autoria de Catarina Mourão, que recebeu uma Menção Especial do Júri na edição de 2019 do IndieLisboa.

Críticas, salas e horários​

Cléo, de seis anos, vive com os pais em França. A tomar conta dela está Glória, uma mulher cabo-verdiana que deixou os filhos em busca de uma vida melhor. Um dia, Glória recebe uma notícia que a faz decidir regressar a casa. A pequena Cléo, destroçada, não consegue adaptar-se à falta que a sua ama lhe faz. Os pais, percebendo a sua dor, concordam que ela passe todo o Verão com Glória e com a família dela em Cabo Verde. Esses meses terão a alegria do reencontro e da partilha entre as duas, mas terão também o sabor amargo do adeus definitivo.



Interpretado pela pequena Louise Mauroy-Panzani e por Ilça Moreno Zego, um drama realizado por Marie Amachoukeli-Barsacq (Party Girl) que segue um argumento seu e de Pauline Guéna.

Críticas, salas e horários

Ambientado em vésperas da Segunda Grande Guerra, este filme ficciona um encontro entre dois dos maiores intelectuais da primeira metade do século XX: o neurologista austríaco Sigmund Freud, criador da psicanálise, e o irlandês C.S. Lewis, celebrado autor de Trilogia Espacial (1938-1945), Cartas de Um Diabo ao Seu Aprendiz (1942) e, mais tarde, As Crónicas de Nárnia (1950-56). Nesse encontro, os dois debatem sobre a sexualidade, o amor, a Humanidade e também sobre a existência de Deus.



Com realização de Matthew Brown (O Homem Que Viu o Infinito), um drama baseado na peça de teatro homónima da autoria de Mark St. Germain (também responsável pelo argumento deste filme) que, por sua vez, se inspirou no livro The Question of God, de Armand Nicholi. Anthony Hopkins, Matthew Goode, Liv Lisa Fries, Jodi Balfour, Jeremy Northam e Orla Brady assumem os papéis principais.

Críticas, salas e horários

Após a morte do pai, Iris resolve vender o velho pub que recebeu de herança. Mas, antes disso, descobre uma velha cassete de vídeo onde o progenitor lhe explica que, na cave do lugar, existe uma entidade sobrenatural chamada Baghead que tem a capacidade de se metamorfosear em corpos de pessoas já falecidas.



Durante anos, ele sobreviveu vendendo aparições de dois minutos a pessoas enlutadas que desejem conversar ou matar as saudades dos seus entes queridos. Ainda sem ter interiorizado convenientemente essa informação, Iris recebe a visita de um homem desesperado por falar com a falecida mulher.



Apesar de alguma reticência inicial, ela acede ao pedido dele. Mas há uma regra que nunca pode ser quebrada: a entidade não pode manter-se na forma de alguém mais do que dois escassos minutos, sob o perigo de se libertar.



Com argumento de Christina Pamies, Bryce McGuire e de Lorcan Reilly e com Freya Allan, Jeremy Irvine, Ruby Barker, Peter Mulla e Anne Müller como protagonistas, este filme de terror tem realização de Alberto Corredor, que continua a história contada na curta homónima que realizou em 2017.

Salas e horários

EUA, finais da década de 1960. Os especialistas da NASA estão envolvidos num evento de peso: levar o homem à Lua pela primeira vez na História da Humanidade. Percebendo que os cidadãos foram progressivamente perdendo o interesse nos programas de exploração espacial, o director decide contratar uma especialista em marketing para criar uma imagem da agência mais apelativa e próxima das pessoas.



É assim que contratam os serviços de Kelly Jones, uma das mais bem-conceituadas especialistas do país. Quem não fica nada satisfeito com a ideia é Cole Davis, o responsável pela missão, que acha que nada daquilo faz sentido e que esse tipo de manobras apenas os distrai do que é realmente importante.



Tudo ganha novas proporções quando o governo decide que, para não correrem o risco de ficarem mal vistos perante os milhões de pessoas que irão assistir à transmissão em directo, ela tem de encenar (e filmar) uma alunagem falsa que possa ser substituída no caso do lançamento não correr como o previsto.



Uma comédia com realização de Greg Berlanti (Com Amor, Simon e inúmeras produções televisivas dentro e fora do mundo dos super-heróis) e argumento de Rose Gilroy em cujo elenco participam Scarlett Johansson, Channing Tatum, Nick Dillenburg, Anna Garcia, Jim Rash, Noah Robbins, Colin Woodell, Christian Zuber, Donald Elise Watkins, Ray Romano e Woody Harrelson.

Salas e horários

Realizada e escrita por Robin Sykes, esta comédia segue Michel e Denis (Thierry Lhermitte e Patrick Timsit, respectivamente), dois sexagenários que procuram uma solução para os seus problemas financeiros.



Quando se apercebem que o mundo da publicidade, apesar de lotado de jovens modelos, tem falta de pessoas maduras, decidem experimentar. E uma vez que Michel continua bem-parecido mas Denis nem por isso, o segundo torna-se agente do primeiro. Mas nem tudo corre como esperado.

Salas e horários