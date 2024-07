T-Rex: “Todos os sonhos e desejos que assinalei no meu bloco de notas estão realmente a acontecer”

Foi o músico mais ouvido em Portugal em 2023, quando lançou Cor D’Água, que o firmou como nome destacado do rap em português. Do palco principal do Nos Alive, lançará o olhar para mais longe.

“Posso fumar e beber imenso / mas nunca esqueço de onde eu venho / Smile disse, meu puto vais ser grande / eu só espero não me espantar com o meu tamanho”. São versos de Tinoni. Estávamos em 2020 e T-Rex lançava Gota D’Espaço, longo EP de 25 minutos, como longas são todas as edições que nos foi oferecendo desde que, em 2018, se anunciou com Chá de Camomila. Quatro anos depois, como cresceu T-Rex, rapper da Linha de Sintra que se tornou de Portugal inteiro, idolatrado em Angola e restantes países africanos lusófonos, homem que ambiciona “levar a música feita em português para outro patamar” – o mundo, não menos.