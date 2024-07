Portugal vai construir telescópio para observação do Sol no Chile

O telescópio encontra-se em fase final de concepção e a sua instalação no Chile está prevista para antes do Verão de 2025.

Portugal vai construir um telescópio para a observação do Sol em terra, no Chile, que deverá começar a funcionar em 2025, divulgou o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço (IA), que irá operar o equipamento à distância. O projecto é liderado cientificamente pelo IA.

O telescópio solar PoET, cuja construção da cúpula deverá iniciar-se ainda este ano, ficará instalado no Observatório do Paranal, permitindo obter dados sobre o Sol que “nenhum outro telescópio consegue obter”.

Segundo um comunicado do IA, o Sol pode ser usado como exemplo para “identificar e compreender melhor as fontes do ruído que afectam os dados obtidos para outras estrelas do tipo solar” e que limitam “bastante a procura e caracterização” de planetas fora do nosso sistema solar semelhantes à Terra, nomeadamente em termos de tamanho e composição.

O PoET – ​Paranal solar Espresso Telescope, ou Telescópio Solar do Espresso no Paranal – irá injectar a luz do Sol no espectrógrafo Espresso, instrumento montado no telescópio VLT que visa detectar planetas parecidos com a Terra, capazes de suportar vida, tal como se conhece.

Actualmente, o PoET encontra-se em fase final de concepção, estando a sua instalação no Chile prevista para antes do Verão de 2025.

O Observatório do Paranal é gerido pelo Observatório Europeu do Sul (ESO, na sigla em inglês), organização astronómica da qual Portugal faz parte. A instalação do PoET no Observatório do Paranal, que agrega outros telescópios, foi protocolada entre o ESO e o Centro de Astrofísica da Universidade do Porto, que acolhe o pólo do Porto do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço.