Nos calores da Luta Livre, Luís Varatojo regrava Fruta da época com o rapper Estraca

Gravado em 2022 e lançado em Março de 2023, Defesa Pessoal deu continuidade lógica ao primeiro disco do projecto Luta Livre, de Luís Varatojo, intitulado Técnicas de Combate e publicado em Fevereiro de 2021. A par das apresentações do vivo, foram lançados singles e videoclipes, todos eles com animações, a começar por Panela de pressão, em Março de 2023, seguindo-se-lhe Conto do vigário, em Junho, e Um T Zero no Barreiro, em Setembro. O quarto single com videoclipe surge agora, numa regravação do tema Fruta da época que, além dos músicos João Gentil (acordeão), Iuri Oliveira (percussão) e Ivo Palitos (voz), todos eles já presentes na gravação original, conta com as participações do rapper Estraca e com as vozes de Orlanda Guilande e Anastácia Carvalho, ambas do Gospel Collective. O vídeo, que volta a ser de animação gráfica, traz desta vez a assinatura de Andréia Reisinho Costa.

No texto que acompanha o lançamento, assim define Luís Varatojo este tema: “A fruta é um elemento essencial na nossa alimentação. Para uma dieta equilibrada é preciso comer muita fruta, de preferência fruta da época. E nós, portugueses, somos uns privilegiados, fruta não nos tem faltado, em todas as épocas. Não nos podemos queixar. Há quem diga que dantes é que era bom, que a fruta tinha outro sabor, há quem ache que agora é que é, temos mais variedade. Na realidade, não faltam opções para quem quer tomar a vitamina – fruta tropical, exótica, em sumos, batidos, smoothies e cocktails para todos os gostos. Não nos podemos queixar.” Assim continua a Luta Livre, a transpirar calores que vão bem com os do Verão.