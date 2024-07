Adolescentes condenados na Espanha por criar imagens eróticas de colegas com inteligência artificial

Os menores foram condenados por um tribunal espanhol a um ano de liberdade condicional e a frequentar aulas de formação. As vítimas eram colegas de escola dos jovens.

Quinze adolescentes, entre os 13 e os 15 anos, foram condenados por um tribunal esta terça-feira no sudoeste da Espanha por criar e partilhar imagens eróticas de colegas, com recurso a inteligência artificial, informa o jornal The Guardian.

O caso aconteceu em Badajoz, no município de Almendralejo. O tribunal condenou os adolescentes por 20 crimes de criação de imagens de abuso de menores e 20 crimes de ofensa contra a integridade moral das vítimas, informa o jornal britânico. Os menores vão ficar em liberdade condicional por um ano e vão ter de frequentar aulas de formação em igualdade de género e uso responsável da tecnologia.

“Foi comprovado que os menores utilizavam ferramentas de inteligência artificial para obter imagens manipuladas de outros menores; usaram fotos partilhadas nas redes sociais dos rostos das meninas e superpuseram essas imagens em corpos de mulheres nuas. As fotografias manipuladas foram então partilhadas em dois grupos de Whatsapp”, lê-se num comunicado do tribunal, citado pelo The Guardian.

O caso começou a ser investigado em Setembro do ano passado, depois que pais das vítimas relataram o ocorrido às autoridades espanholas.

“Muitas meninas estavam completamente apavoradas e tinham ataques de ansiedade tremendos, porque estavam a sofrer em silêncio”, disse a mãe de uma das crianças à agência Reuters. “Elas sentiam-se mal, tinham medo de contar, temiam serem culpadas pelo que aconteceu”, afirma.

Num dos casos, cita o jornal El País, os adolescentes fotografaram uma menina durante um treino de voleibol no ginásio municipal para depois usar as imagens na plataforma de inteligência artificial.

“É chocante de ver”, disse a mãe de outra das vítimas ao The Guardian. “A imagem é completamente realista. Se não conhecesse o corpo da minha filha, teria pensado que a imagem era real”, afirma.

A associação Malvaluna, que assumiu a defesa jurídica de 17 das 21 menores afectadas, sublinha a necessidade de uma educação sexual adequada na escola para que as crianças não aprendam sobre sexo a partir de pornografia, o “que gera mais sexismo e violência”, cita o The Guardian.

“Além deste julgamento específico, o ocorrido deve fazer-nos reflectir sobre a necessidade de educar as pessoas sobre a igualdade de género”, disse a associação Malvaluna ao jornal online El Diario.

Texto editado por Mariana Adam