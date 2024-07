Prazo para a renovação de matrículas do 2.º ao 5.º ano foi alargado até 12 de Julho

Pais e encarregados de educação têm mais dois dias para fazer as matrículas do 2.º ao 5.º ano. Portal das Matrículas voltou a registar falhas, desta vez causadas por avarias nos equipamentos do Igefe.

O Ministério da Educação, Ciência e Inovação prolongou por mais dois dias o prazo para as matrículas do 2.º ao 5.º anos, face aos constrangimentos que têm sido registados no acesso ao Portal das Matrículas. O prazo terminava esta quarta-feira, mas o Governo decidiu que os pais e encarregados de educação terão agora até sexta-feira, 12 de Julho, para concluir esse processo, informou a tutela em comunicado.

De acordo com o ministério, as falhas na plataforma tiveram origem em "problemas técnicos num equipamento de refrigeração do centro de dados da Fundação para a Computação Científica Nacional (FCCN)", ocorridos durante a madrugada, que afectaram equipamentos do Instituto de Gestão Financeira da Educação (Igefe). "Sofreram avarias, algumas das quais em equipamentos que garantem a autenticação de utilizadores, tal como acontece com o Portal das Matrículas", detalha ainda a tutela.

"O Governo lamenta o incómodo e a perturbação causada aos pais e encarregados de educação, bem como aos estabelecimentos de ensino. Tal como referido hoje pelo Ministro da Educação, Ciência e Inovação, é intenção do Governo robustecer os sistemas de informação, de forma a que as falhas que se têm registado não voltem a ocorrer nas matrículas para o ano lectivo 2025/2026", refere ainda o comunicado.

O ministro da Educação foi esta quarta-feira ouvido na comissão parlamentar de Educação, onde foi questionado pelos deputados sobre a preparação do novo ano lectivo e sobre as constantes falhas no Portal das Matrículas, que levaram já a dois adiamentos do prazo nas matrículas de outros anos.

"Tudo isto seria diferente se tivesse sido feito com tempo", sublinhou Fernando Alexandre, imputando responsabilidades ao anterior Governo. "Já pedi desculpa, porque acho lamentável que as famílias percam tanto tempo para fazer uma coisa que deveria ser um clique", referiu, explicando que apenas quando tomou posse começou a ser construída esta nova plataforma onde os estudantes e os encarregados de educação podem fazer as matrículas. "Isto é o Estado a falhar porque se organizou mal", notou.

As inscrições no 10.º e 12.º ano abrem na próxima segunda-feira, 15 de Julho, e encerram a cinco dias depois, no dia 20.