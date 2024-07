Encontrados os corpos de dois pescadores desaparecidos ao largo da Marinha Grande

Foram encontrados os corpos de dois dos três pescadores que desapareceram na semana passada após o naufrágio de um barco ao largo da Praia do Samouco, em Vieira de Leiria, concelho da Marinha Grande. A notícia foi avançada esta manhã pelo Correio da Manhã.

O número de vítimas mortais confirmadas na sequência do adornamento do Virgem Dolorosa, uma embarcação de pesca cuja tripulação residia na Figueira da Foz, sobe assim para cinco. Onze pessoas foram resgatadas com vida pouco depois do acidente por pescadores que trabalhavam noutros barcos de pesca. Uma pessoa continua desaparecida.

O barco tinha partido da Figueira da Foz na passada quarta-feira, 3 de Julho, por volta da meia-noite com 17 tripulantes a bordo. Às 4h33, as tripulações de outros barcos que pescavam nas proximidades do Virgem Dolorosa aperceberam-se que as luzes da embarcação tinham desaparecido e alertaram as autoridades.

Quatro das tripulações convergiram para a última localização conhecida do barco e encontraram o Virgem Dolorosa com o casco virado para cima. Catorze pessoas acabaram por ser retiradas do mar, três das quais já sem vida, e levadas para terra. Outras três pessoas estavam desaparecidas há uma semana.

As buscas começaram no próprio dia, com recurso a embarcações, helicópteros, drones e mergulhadores — que, depois de uma primeira verificação no dia do acidente, e por causa das más condições hidrográficas, saíram do teatro de operações sem terem encontrado sinais da presença dos pescadores no interior do barco naufragado. Regressaram assim que as condições do mar o permitiram, no dia seguinte.

De acordo com o Correio da Manhã, os dois cadáveres foram encontrados dentro do barco que naufragou a menos de dois quilómetros de costa. As buscas vão prosseguir na tentativa de encontrar o terceiro pescador desaparecido ao largo da Marinha Grande.

A descoberta do paradeiro destes dois pescadores acontece um dia depois de uma empresa privada, contratada pelo armador da embarcação, ter iniciado uma operação de reflutuação para retirar a traineira do fundo do mar. O grupo de mergulho forense da Polícia Marítima acompanhou toda a operação, disse esta terça-feira o comandante José Sousa Luís, porta-voz da Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Num balanço prestado na terça-feira, 9 de Julho, José Sousa Luís avançou que as buscas subaquáticas já tinham terminado. "Do lado da terra, temos o piquete da Polícia Marítima e duas viaturas Amarok do projeto Seawatch. Do lado do mar, temos a embarcação da estação de salva-vidas de Nazaré a fazer patrulhas", sumarizou o comandante, quando questionado sobre os meios envolvidos nas buscas.