Presidente do IRN: nacionalidade das gémeas foi atribuída num “prazo regular”

“Não houve nenhum pedido de urgência, nenhum contacto, nenhuma ingerência”, no processo de obtenção de nacionalidade das gémeas tratadas no Santa Maria, assegurou a presidente do IRN.

Filomena Rosa defendeu que o processo de obtenção de nacionalidade das gémeas tratadas com o medicamento Zolgensma, no Hospital Santa Maria, que demorou 14 dias, teve “um prazo perfeitamente regular”. A presidente do Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) explicou, durante a tarde desta quarta-feira, na sua audição na comissão parlamentar de inquérito ao “caso das gémeas”, que os processos das duas crianças até ultrapassaram o prazo médio de atribuição da nacionalidade para casos semelhantes, que corresponde a 10 dias.