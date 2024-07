Cavaco, Montenegro e Pedro Nuno: o Orçamento de 2025 vai ser um romance

Aníbal Cavaco Silva é, afinal, “contra eleições antecipadas”. Em entrevista ao Observador, o antigo primeiro-ministro diz que o texto que escreveu no semanário Expresso, e que foi lido como uma defesa de legislativas antecipadas, foi erradamente interpretado. Cavaco Silva argumenta que tem havido “muitas dissoluções” e não se mostra favorável a que o cenário se repita. Também nos últimos dias temos assistido a uma troca de argumentos entre PS e PSD sobre o Orçamento de Estado para 2025.

