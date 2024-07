A lição de Joe Biden e Karol Wojtyla

Quem se lembrar dos anos finais do pontificado de Karol Wojtyla como papa João Paulo II, lembrar-se-á da dificuldade com que o líder da Igreja Católica se dirigia aos seus fiéis nesses tempos. Semana após semana, à medida a que se agravava o seu estado de saúde em consequência do avanço dos sintomas da doença de Parkinson, as palavras do papa tornavam-se difíceis de compreender, a sua mobilidade extremamente limitada, a capacidade de interagir com os crentes e visitantes quase nula.

