Richard Gere escolhe os Açores para as férias em família

Richard Gere e a família estiveram de férias nos Açores. As imagens da viagem do actor norte-americano foram partilhadas pela mulher, Alejandra Silva, que publicou uma fotografia dos dois filhos, Alexander de cinco anos, e James, de 4, junto a uma das lagoas de São Miguel. “Momentos preciosos, presentes preciosos”, escreveu a espanhola na legenda da fotografia.

Nos comentários da publicação, alguns seguidores questionam se a fotografia foi captada nos Açores, depois de a revista Hola ter avançado ser esse o destino de férias da família Gere. “Este paraíso português virou moda nos últimos anos na Europa, e são muitos os rostos conhecidos que acabaram por se render aos encantos deste enclave no meio do Atlântico, atraídos pela sua natureza maravilhosa, pelos seus caminhos panorâmicos, pela fontes termais, actividades ao ar livre e acima de tudo pela tranquilidade”, escreve a revista espanhola.

Não se sabe se Richard Gere e Alejandra Silva continuam nos Açores ou quando terá sido captada a fotografia das férias.

A família está de mudança para Espanha, de onde é natural Alejandra Silva, para viver em Madrid com os dois filhos. De acordo com a mesma revista, já terão comprado casa num condomínio privado em La Moraleja, no bairro de ​Alcobendas, por 11 milhões de euros. A propriedade inclui mais de dez mil metros quadrados de terreno e mil metros quadrados de casa, dividida por três andares, uma adega privada e uma piscina aquecida.

Nada a que não estejam já habituados. Actualmente, vivem em New Canaan, no Connecticut, numa mansão que pertenceu a Paul Simon com mais de 820 metros quadrados e 13 hectares de terreno.

O actor de 74 anos e a gestora hoteleira de 41 anos casaram-se em 2018 numa quinta dos arredores de Nova Iorque. Tinham-se conhecido quatro anos antes em Positano, na Costa Amalfitana, no boutique hotel que Alejandra geria e onde o protagonista de Pretty Woman era hóspede regular. “Sou o homem mais feliz do universo. Como não poderia ser? Alejandra é linda, inteligente, sensível, divertida. E também é espanhola! A terra dos reis e das rainhas, a terra de Cervantes e Buñuel, insuperável!”, declarou então Gere.

Além dos dois filhos em comum com Alejandra Silva, Richard Gere é também pai de Homer de 24 anos, fruto da união com Carey Lowell. Já a espanhola tem outro filho, Alberto com 12 anos, resultado do casamento com o empresário norte-americano, Govin Friedland.