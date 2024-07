Drake perde aposta milionária contra Argentina e a selecção responde

Depois de Drake perder a aposta de 300 mil dólares na vitória do Canadá contra a Argentina na Copa América, a selecção argentina respondeu ao rapper com uma referência a Kendrick Lamar.

Trezentos mil dólares, cerca de 277 mil euros: foi este o valor que o rapper canadiano Drake perdeu na aposta contra a selecção argentina na Copa América.

Argentina e Canadá disputaram esta madrugada um lugar na final da competição e Drake não se mostrou indiferente ao confronto.

Na terça-feira, 9 de Julho, o artista natural de Toronto divulgou nas redes sociais a sua aposta de 300 mil dólares na vitória do Canadá. Com uma odd (cotas definidas para cada jogo que representam as probabilidades de um evento acontecer) de 9,60, Drake poderia ter ganho cerca de 2,8 milhões de dólares (cerca de 2,6 milhões de euros), o que acabou por não se verificar.

?? BREAKING: Drake has bet on Canada to win tonight pic.twitter.com/17ZtObBBfW — R ? (@Lionel30i) July 9, 2024

O rapper fez ainda referência a Lionel Messi na publicação, escrevendo “This could get Messi” (em referência à palavra messy, que se pode traduzir por "confuso" ou "sujo").

A selecção argentina, que venceu o Canadá por 2-0 e garantiu lugar na final da Copa América, a ser disputada à 1h00 (hora de Lisboa) de segunda-feira, 15 de Julho, não deixou Drake sem resposta.

Esta quarta-feira, a selecção sul-americana partilhou na rede social X, antigo Twitter, uma imagem dos jogadores argentinos com a frase “Not like us”.

Not like us, ?????? ???????? ???? ???? pic.twitter.com/Zoa4OTbgnK — Selección Argentina in English (@AFASeleccionEN) July 10, 2024

A frase é nada mais do que o título de uma música que Kendrick Lamar fez para atacar Drake, com quem entrou em conflito no final de Março. Nos últimos meses, ambos os músicos têm lançado músicas com trocas de críticas entre ambos.

Na música Not like us, entre várias acusações, Kendrick Lamar chama “pedófilo” ao canadiano.

Texto editado por Ana Maria Henriques