E o aeroporto de Milão passa a chamar-se... Silvio Berlusconi

Pedido de alteração do nome do maior aeroporto de Milão foi aprovado – Malpensa vai passar a ter o nome do antigo primeiro-ministro italiano.

O aeroporto de Malpensa, o maior de Milão e o segundo mais movimentado de Itália, vai passar a chamar-se Silvio Berlusconi, em homenagem ao antigo e controverso primeiro-ministro italiano, natural da cidade.

“A decisão final cabe ao ministro das Infra-estruturas e dos Transportes e eu estou pronto a assinar, com orgulho e emoção, em memória do meu amigo Silvio, um grande empresário, um grande milanês e um grande italiano”, afirmou Matteo Salvini, vice-primeiro-ministro e ministro das Infra-estruturas e dos Transportes, nas redes sociais, na sexta-feira passada. “Ele está sempre connosco.”

De acordo com o governante, a região da Lombardia, onde está localizado o aeroporto, apresentou o pedido de alteração do nome há um ano. Na sexta-feira, o conselho de administração da Autoridade Nacional da Aviação Civil aprovou o pedido. Ainda não é conhecida, no entanto, a data em que o aeroporto de Malpensa será oficialmente rebaptizado.

Silvio Berlusconi foi eleito primeiro-ministro de Itália por três vezes e exerceu o cargo durante nove anos, no total. Figura controversa e populista, chegou a descrever-se como “Jesus Cristo da política”, e esteve várias vezes a braços com a justiça, acusado de vários crimes, incluindo evasão fiscal, suborno e corrupção.

“À frente da maioria destas acusações aparece a palavra 'prescreveu'. Ao todo, 36 processos, apenas uma condenação definitiva e nem um dia na prisão”, escrevia a jornalista Sofia Lorena no obituário do PÚBLICO. Silvio Berlusconi morreu em Junho do ano passado, com 86 anos.