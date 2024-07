Pagamentos dos apoios à eficiência energética devem acontecer “até fim de Setembro”

Candidaturas aos apoios à eficiência energética estão a ser analisados pelas universidades Nova, de Coimbra, do Minho e de Aveiro por falta de capacidade do Fundo Ambiental, explicou Graça Carvalho.

A ministra do Ambiente, Graça Carvalho, garantiu que os pagamentos em atraso do programa Edifícios Mais Sustentáveis, financiado pelo Fundo Ambiental, deverão estar “pagos até ao fim de Setembro”.

A ministra, que foi ouvida esta quarta-feira na comissão parlamentar de Ambiente e Energia sublinhou que as mais de 80 mil candidaturas aos apoios para janelas mais eficientes ou painéis solares estão neste momento a ser analisadas por equipas de quatro universidades contratadas pelo Governo (Coimbra, Nova, Aveiro e Minho) devido à falta de recursos da equipa de gestão do Fundo Ambiental.

“Esperamos ter resultados [das universidades] na próxima semana e os pagamentos devem começar logo em seguida”, afirmou a ministra do Ambiente e Energia. A intenção é que os pagamentos se realizem até final de Setembro, mas, no limite, “não deve ficar nada por pagar até final do ano”.

“Chamei a mim este assunto”, explicou a governante, que quer transformar a gestão do Fundo Ambiental numa “estrutura profissional”, dotada de 50 a 60 pessoas.

A proposta já foi feita ao Ministério das Finanças, disse Graça Carvalho, sublinhando que, actualmente, o Fundo Ambiental é gerido por uma equipa de oito pessoas da secretaria-geral do Ministério do Ambiente, “algumas em part-time”, o que é inviável para um fundo desta dimensão.

“Quando digo isto não estou a culpar as oito pessoas que têm trabalhado de manhã à noite”, frisou a governante. No entanto, para um Fundo que, neste ano, tem um orçamento de 1,8 mil milhões de euros e que “é importantíssimo para o país”, é necessária uma estrutura maior e uma maior planificação e previsibilidade na abertura de avisos, explicou.

O Governo também já tem preparada uma portaria com o regulamento do Fundo. É importante que o fundo continue a acudir a situações de emergência, como a queda de uma arriba, mas deve haver maior planeamento e critérios concretos para os concursos, sublinhou.

Relativamente aos actuais programas de eficiência destinados a incentivar os portugueses a melhorarem a eficiência energéticas das suas habitações, a ministra do Ambiente e Energia frisou que o Governo está a rever os actuais modelos de modo a que, “nos próximos concursos”, os candidatos “não tenham de avançar financiamento”.

No modelo actual, os potenciais beneficiários do programa Edifícios Mais Sustentáveis deverão efectuar os investimentos – seja nas janelas, portas ou revestimentos térmicos, por exemplo – e depois submeter as candidaturas ao apoio.

A ministra confirmou que o Governo está a rever também o programa Vale Eficiência, destinado aos beneficiários da tarifa social, reconhecendo que é ineficaz no combate à pobreza energética e que os critérios de acesso devem ser alargados e os potenciais candidatos ajudados na realização das candidaturas.