Vingegaard vence Pogacar ao sprint no Tour e Almeida sobe a quinto

Jonas Vingegaard (Visma) venceu esta quarta-feira a 11.ª etapa da Volta a França, 211 km entre Évaux-les-Bains e Le Lioran, uma tirada em que o líder Tadej Pogacar (UAE) atacou, ganhou tempo aos rivais directos, mas quebrou o suficiente, permitindo a recuperação de Vingegaard ainda antes do alto do Col de Pertus, com o dinamarquês a bater o esloveno num sprint vigoroso, a subir.

Remco Evenepoel (Quick-Step) e Primoz Roglic (BORA hansgrohe) não conseguiram seguir os dois principais candidatos ao triunfo final, com o belga a perder 25 segundos depois de Vingegaard e Pogacar hesitado no último quilómetro, à espera do ataque final, enquanto Roglic sofreu uma queda na descida, terminando a 55 segundos do vencedor.

?? Jonas Vingegaard wins an epic stage in Le Lioran!



?? Jonas Vingegaard remporte une étape magnifique au Lioran !#TDF2024 pic.twitter.com/qE83eNQrJ3 — Tour de France™ (@LeTour) July 10, 2024

João Almeida (UAE) chegou na sexta posição, num grupo restrito, 1m49s depois dos homens da frente, conquistando uma posição na geral, à custa do companheiro de equipa Juan Ayuso, que caiu quatro postos.

No final, depois da resposta às críticas de Pogacar e Evenepoel, Vingegaard não evitou as lágrimas, recordando que está no Tour depois de uma queda em que poderia ter perdido praticamente tudo.

Pogacar continua na liderança, agora com 1m06s de vantagem sobre Evenepoel e 1m14s para Vingegaard, que recuperou um segundo nesta etapa. João Almeida é quinto classificado a 4m20s do camisola amarela.