Foram oito épocas e meia no Sporting, metade das quais como capitão. Os “leões” estavam preparados para a perda do jogador, mas vão ter dificuldades em substituir o líder.

O capitão de uma equipa não é aquele que grita mais alto com os colegas, nem aquele que reclama mais com os árbitros. Não é necessariamente o mais velho de uma equipa, ou aquele com mais antiguidade no plantel. Pode não ser o melhor jogador, mas tem de ser o melhor líder.