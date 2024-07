Morreu Paulo Pinheiro, fundador do Autódromo Internacional do Algarve

O fundador e actual presidente do Conselho de Administração do Autódromo Internacional do Algarve (AIA), Paulo Pinheiro, morreu nesta quarta-feira, aos 52 anos, informou a assessoria do circuito algarvio.

"É com enorme pesar e consternação que a Administração do AIA comunica o falecimento do engenheiro Paulo Pinheiro, seu fundador e Presidente do Conselho de Administração", lê-se no comunicado.

Engenheiro mecânico de formação e ex-piloto, Paulo Pinheiro idealizou e empreendeu a construção do AIA, em Portimão, em 2008, sendo um dos responsáveis pelo regresso da Fórmula 1 e do MotoGP a Portugal.

O circuito algarvio passou a fazer parte do calendário do Campeonato do Mundo de MotoGP desde 2020, contando, desde então com cinco corridas, tendo sido também o palco do regresso da Fórmula 1, em 2020 e 2021.

Além do AIA, criou e dirigiu ainda a equipa de motociclismo e automobilismo Parkalgar Racing Team.

"As suas notáveis qualidades humanas e profissionais marcaram todos os que com ele tiveram o privilégio de contactar e trabalhar. Neste momento de dor e consternação a Administração do AIA endereça os seus votos de pesar a toda a família e amigos de Paulo Pinheiro", remata o comunicado da assessoria do circuito.