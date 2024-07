Quinta na TV: Vikings e Bugalho entre Marte e o Nos Alive

As estreias do documentário Teen Torture, Inc. e da série Sausage Party: Foodtopia também sobressaem nas grelhas do dia.

CINEMA

21 Pontes

Cinemundo, 21h

Um agente da polícia de Nova Iorque fica responsável por um caso em que vários colegas foram assassinados e toma uma decisão arrojada: fechar as 21 pontes de Manhattan. Brian Kirk realiza este thriller de acção, na sua estreia em cinema. A Chadwick Boseman como protagonista juntam-se actores como Sienna Miller, Keith David ou J. K. Simmons.

Animais Nocturnos

Star Movies, 23h23

Susan Morrow recebe a cópia de um livro escrito pelo primeiro marido, de quem não tem notícias há anos, e que conta a história de um casal com uma filha pequena... Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Michael Shannon, Aaron Taylor-Johnson, Isla Fisher, Armie Hammer, Laura Linney, Andrea Riseborough e Michael Sheen dão vida a este thriller psicológico de Tom Ford, distinguido em Veneza com o Grande Prémio do Júri. Baseia-se no romance Tony and Susan, de Austin Wright.

Perdido em Marte

AXN, 23h48

Durante uma missão a Marte, o astronauta Mark Watney (Matt Damon) e os companheiros são arrastados por uma tempestade. A missão é abortada e Watney, julgado morto, é deixado para trás. Terá de encontrar formas de sobreviver sozinho e enviar um pedido de socorro à Terra. Ridley Scott realiza esta premiada adaptação do best-seller de Andy Weir.

SÉRIES

Sausage Party: Foodtopia

Prime Video, streaming

Depois da (muito) mal-comportada comédia de animação para adultos que chegou aos cinemas em 2016, estreia-se esta sequela em forma de série, com muitas das vozes originais e a mesma equipa criativa. É uma criação de Seth Rogen (que também dá voz à salsicha protagonista), Evan Goldberg e Conrad Vernon. Do elenco fazem ainda parte Michael Cera, Kristen Wiig, Edward Norton, David Krumholtz e Sam Richardson.

Vikings: Valhalla

Netflix, streaming

Arranca a terceira temporada do spin-off dos Vikings de Michael Hirst, passado cem anos depois da trama original. Os oito novos episódios são os derradeiros desta sequela criada por Jeb Stuart.

DOCUMENTÁRIOS

Teen Torture, Inc.

Max, streaming

Estreia. Episódios de tortura, humilhação e abuso, com resultados que vão do choro incontrolável ao stress pós-traumático e, nalguns casos, até à morte. É o lado negro da chamada “indústria dos adolescentes problemáticos”, que oferece soluções extremas para situações desesperadas e que há décadas arrecada milhões à conta de tratamentos que são, no mínimo, duvidosos.

Este documentário em três partes, realizado por Tara Malone, está repleto de denúncias de sobreviventes a essas práticas de “amor duro”, entre eles a rapper Bhad Bhabie.

Be Natural: A História Nunca Contada de Alice Guy-Blaché

RTP2, 22h57

Narrado por Jodie Foster e realizado por Pamela B. Green, foca-se na primeira realizadora de cinema que se conhece, Alice Guy-Blaché. Contemporânea dos irmãos Lumière, viria a realizar e produzir mais de um milhar de filmes em França e nos EUA. Apesar de ter sido a primeira mulher a fundar um estúdio de cinema, poucos reconhecem o seu nome.

MÚSICA

Nos Alive 2024

RTP Play, streaming

Todos os concertos dos seis palcos dos três dias da 16.ª edição do festival são transmitidos em directo na plataforma de streaming da estação pública. As emissões contínuas começam às 17h, com Filomena Cautela aos comandos da apresentação e vários convidados e comentadores de serviço.

Na RTP1 e 2, abrem-se janelas de ligação ao Passeio Marítimo de Algés (Oeiras) para dar conta do ambiente e transmitir algumas actuações, em directo ou diferido. Hoje, por exemplo, o segundo canal reporta do recinto às 18h, e o primeiro sintoniza-se nos concertos a partir das 23h28. O cartaz de hoje é encabeçado por Smashing Pumpkins e Arcade Fire; amanhã, por Dua Lipa e Tyla; e, no sábado, por Sum 41 e Pearl Jam.

INFORMAÇÃO

Grande Entrevista

RTP1, 3h09

O jornalista Vítor Gonçalves entrevista Sebastião Bugalho, o jovem eurodeputado recém-eleito pela Aliança Democrática, que ainda há meses se destacava no jornalismo e comentariado político.