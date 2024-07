Despojos de Guerra: o trauma colonial revisitado

No seu mais recente trabalho, Leonel de Castro levanta o véu sobre um tema que ainda é tabu: a Guerra Colonial e o destino que milhares de ex-militares feridos enfrentam desde o fim do conflito.

Neste episódio, o fotojornalista Leonel de Castro fala sobre Despojos de Guerra, um trabalho desenvolvido ao longo de três anos (2020-23), que põe a descoberto as feridas esquecidas dos soldados, de ambos os lados das barricadas, que lutaram durante a Guerra Colonial (1961-74).

Despojos de Guerra, trabalho que recebeu um prémio de excelência no Pictures of the Year, em 2021, deu origem a um livro e a uma exposição, com curadoria e produção da NARRATIVA, patente até 20 de Outubro no Centro Português de Fotografia, no Porto.

O podcast Narrativa é um podcast independente da rede PÚBLICO de conversas sobre fotografia com os autores que dão vida à programação cultural da NARRATIVA, em Lisboa.