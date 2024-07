Rui Cardoso Martins: “A fronteira entre tragédia e comédia: o Alentejo é muito isso”

Delirante, pícaro, Rui Cardoso Martins regressa ao romance com o protagonista do seu primeiro livro. As Melhoras da Morte é o agora mesmo agora em diálogo com o Mundo Antigo.

Falar da morte a rir, mas sem ligeireza, de forma trágica e cómica porque tragédia e comédia, como diz o autor do livro citando Aristóteles, usam as letras do mesmo alfabeto. Rui Cardoso Martins (Portalegre, 1967) está de regresso ao romance com o protagonista do seu primeiro livro, E Se Eu Gostasse Muito de Morrer (2006), frase/interrogação de Raskólnikov​, também agora repetida, esmiuçada por esse alter ego que surge 20 anos mais velho, menos dramático, mais cínico, de humor mais apurado, faro e ouvido treinados, a perguntar o que antes não sabia poder ter forma e pergunta. Por exemplo, porque é que o cante alentejano fala sobretudo de coisas pueris quando a realidade onde nasceu tinha muito de sanguinária? Ou porque não se ergue um monumento à Grande Guerra do Suicídio alentejano?