Astrakan 79: Catarina Mourão e as memórias do desencanto

Agora não é a família da própria realizadora, mas Astrakan 79 liga-se a A Toca do Lobo (o filme de Catarina Mourão, estreado em 2015, que seguia o rasto do avô da cineasta, Tomaz de Figueiredo) pela evocação de memórias (e segredos) familiares, pela relação disso com a história colectiva, pela questão de saber o que é que “passa”, o que é que se transmite de umas gerações para as outras, dos pais para os filhos, e depois para os filhos dos filhos.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt