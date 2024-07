Adega Mayor tem novos cursos vínicos e provas com chocolates

A adega de Campo Maior alarga a sua oferta de enoturismo com o lançamento de duas novas actividades no Verão. Em 2023, receberam 8 mil visitantes.

Um “curso vínico Mayor” de um dia inteiro e uma “visita Mayor com prova de vinhos e chocolates”. Em Junho, e a propósito da comemoração do seu 17.º aniversário, a Adega Mayor anunciou duas novas actividades de enoturismo para o Verão, a somar às cinco já existentes. A ideia é “juntar o lado lúdico à componente educativa sobre o vinho e a sua história”, diz a CEO da adega alentejana, Rita Nabeiro.

A neta de Rui Nabeiro, mentor da adega de Campo Maior inaugurada a 15 de Junho de 2007, acompanhou o projecto desde a sua fundação. “Os anos passaram bastante rápido”, confessa Rita Nabeiro ao Terroir. “Em tom de brincadeira, costumo dizer que para o ano seremos maiores de idade, fazemos 18 anos.”

A Adega Mayor foi desenhada pelo arquitecto Siza Vieira e atraiu a atenção de visitantes desde essa altura. “Foi um projecto inovador do ponto de vista da arquitectura, com traços contemporâneos, o que acabou por marcar a componente de enoturismo”, continua a gestora. “Foi a primeira adega [no país] desenhada por um arquitecto de renome e também a primeira de Siza Vieira. Na altura foi interessante e ainda hoje temos visitantes da área da arquitectura que nos procuram por isso.”

Ainda assim, a maior parte dos visitantes são “wine lovers”, afirma a CEO da Adega Mayor. No ano passado, foram cerca de 8 mil visitantes a passar por Campo Maior, e o número poderá crescer este ano com o alargamento da oferta de enoturismo com as duas novas actividades.

A visita com prova de vinhos e chocolates, já disponível para marcações através do website da empresa, custa 35 euros e resulta de uma parceria com a marca portuense Annobon. “Já tínhamos pensado em fazê-lo e fomos procurar parceiros”, explica Rita. A experiência dura hora e meia e inclui visita à adega e uma prova de vinhos com harmonização de chocolates, com sabores diferentes e especiarias, “um pairing bastante guloso”.

A juntar ao curso de “enólogo por um dia”, com o enólogo da casa, Carlos Rodrigues, e do workshop vínico com uma prova comentada de seis vinhos, a Adega Mayor criou também o “curso vínico Mayor”, com a sommelier Donatília Vivas, actual gestora de enoturismo. O curso tem duração de 8 horas, a decorrer em data a designar mediante número mínimo de participantes. Os 120 euros da inscrição incluem formação, prova de vinhos, almoço e diploma de participação. “A ideia é juntar o lado lúdico à componente de informação, ao lado educativo sobre o vinho e a sua origem, a história”, continua Rita Nabeiro.

Além das novas actividades, a adega continua com as habituais visitas com prova e tapas e com os piqueniques na vinha, que incluem uma caminhada entre as vinhas e uma pequena explicação sobre a produção, em conversão para o biológico. Para já, 10 hectares de vinha estão em produção biológica e mais de 60 hectares da Adega Mayor estão em fase de conversão. “No futuro, queremos que toda a produção seja proveniente de vinhas orgânicas”, assegura Rita.