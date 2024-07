Ministra não ofereceu nem mais um cêntimo aos polícias e mantém proposta de 300 euros

A ministra da Administração Interna, Margarida Blasco, não ofereceu mesmo "nem mais um cêntimo" aos polícias, mantendo o que o primeiro-ministro já tinha dito. Margarida Blasco manteve, assim, a última proposta do Governo que previa um aumento de 300 euros no suplemento de risco da PSP e GNR, valor a pagar de forma faseada até 2026, passando o suplemento fixo dos actuais 100 para 400 euros, além de se manter a vertente variável de 20% do ordenado base. Segundo esta proposta, os 300 euros de aumento seriam pagos em três vezes: 200 euros este ano e os restantes no início de 2025 e 2026, com um aumento de 50 euros em cada ano.

Porém, para tentar um acordo, a governante terá manifestado a intenção de em 2025 proceder a alterações do estatuto profissional dos polícias, da portaria da avaliação e actualizar os valores dos remunerados.

Bruno Pereira, presidente do Sindicato Nacional de Oficiais de Polícia, foi o primeiro a ser recebido esta terça-feira, numa reunião que durou mais do que previsto. Era suposto ter durado apenas meia hora, mas Bruno Pereira esteve reunido com a ministra mais de duas horas, tendo interrompido as negociações para uma breve reunião com as restantes estruturas sindicais da PSP e da GNR que integram a plataforma e às quais transmitiu que o Governo se mantinha irredutível na recusa de colocar um cêntimo mais que fosse à proposta em cima da mesa. O objectivo era tentar alcançar uma resposta conjunta, mas os sindicatos da PSP e as associações que representam a GNR decidiram manter reuniões individuais e negociar cada um por si.

Ao que o PÚBLICO apurou, nesta reunião da plataforma já houve sindicatos da PSP e estruturas sindicais da GNR que manifestaram a intenção de aceitar a proposta do Governo.

Esta nova ronda negocial com os sindicatos da PSP e associações da GNR ocorreu um dia depois de o primeiro-ministro, Luís Montenegro, dizer que esperava um acordo quanto ao suplemento de risco dos polícias e dias depois de ter dito que o Governo não daria "nem mais um cêntimo" em relação à proposta que já tina sido apresentada.

A plataforma dos sindicatos da PSP e associações da GNR, que inicialmente pedia 600 euros de suplemento, chegou a apresentar uma contraproposta que baixava para os 400 euros pagos em três vezes: 200 euros este ano, 100 euros em 2025 e outros 100 em 2026. Porém, esta proposta da plataforma não foi subscrita por dois sindicatos da PSP que integram aquela estrutura, nomeadamente o Sindicato dos Profissionais da Polícia (SPP) e o Sindicato Nacional da Polícia (Sinapol). O Sinapol e o SPP defendem o fim do actual suplemento de risco e serviço nas forças de segurança, propondo um suplemento de missão para os polícias indexado a 19,67% do salário do director nacional da PSP, valor idêntico ao atribuído aos elementos da Polícia Judiciária.

Foi, aliás, por causa desta divergência entre os sindicatos da PSP, e uma vez que se trata de uma negociação suplementar, que a ministra marcou reuniões individuais com as estruturas sindicais, à excepção do SPP, Sinapol e da Associação Sindical Autónoma de Polícia, cuja reunião estava prevista realizar-se em conjunto por terem uma proposta semelhante.

Já as associações da GNR, tal como nas reuniões anteriores, serão recebidas em conjunto. Neste momento os encontros decorrem, embora com atraso e já sem grandes expectativas.

Nas redes sociais, os polícias chegaram a fazer uma sondagem para apurar a opinião sobre qual devia ser a posição dos sindicatos se o Governo mantivesse a proposta dos 300 euros. A maioria, 67%, considerou que os sindicatos deviam recusar. No entanto, ao longo da manhã e pela primeira vez, em meses, foi notória uma descida no tom das mensagens que habitualmente incentivavam ao protesto. Muitos foram os que escreveram: "Melhor 300 do que nada".