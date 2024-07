Orçamento para a Defesa: Portugal deixa por gastar a cada ano 317 milhões

Portugal ainda está longe da meta da NATO de gastos de 2% do PIB com defesa, mas mesmo assim desperdiça recursos que tem ao seu alcance.

Portugal promete, todos os anos, muito mais do que aquilo que consegue cumprir na área da Defesa. Numa década, os orçamentos desta área têm vindo a crescer na maior parte dos anos, mas os milhões que são anunciados a cada Orçamento do Estado nunca são efectivamente empregues. E nem os apelos públicos do Presidente da República, que, com a Europa em guerra, pediu em 2022 um reforço no Orçamento da Defesa para o ano seguinte, evitaram que 2023 fosse um dos piores anos, com o segundo maior desvio em dez anos entre os gastos planeados e os executados.